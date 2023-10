Canopy Growth Aktie News: Canopy Growth wird am Vormittag ausgebremst

Kurs der Canopy Growth

Die Aktie von Canopy Growth gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Canopy Growth-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 2,3 Prozent auf 0,657 EUR ab.

Der Canopy Growth-Aktie ging im Tradegate-Handel die Puste aus. Um 09:14 Uhr verlor das Papier 2,3 Prozent auf 0,657 EUR. Der Kurs der Canopy Growth-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 0,631 EUR nach. Mit einem Wert von 0,631 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 161.585 Canopy Growth-Aktien.

Am 05.12.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,500 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 585,064 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,310 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Canopy Growth-Aktie 111,803 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Canopy Growth gewährte am 09.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,07 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Canopy Growth ebenfalls -5,23 CAD je Aktie eingebüßt. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 1,26 Prozent auf 108,73 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 110,12 CAD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 09.11.2023 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 13.11.2024.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2024 -0,412 CAD je Aktie in den Canopy Growth-Büchern.

