Canopy Growth Aktie News: Canopy Growth präsentiert sich am Nachmittag fester

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Canopy Growth. Im NASDAQ-Handel gewannen die Canopy Growth-Papiere zuletzt 3,7 Prozent.

Um 15:52 Uhr stieg die Canopy Growth-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 3,7 Prozent auf 0,603 USD. In der Spitze gewann die Canopy Growth-Aktie bis auf 0,607 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 0,590 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 205.997 Canopy Growth-Aktien umgesetzt.

Am 06.12.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 4,765 USD an. Gewinne von 690,478 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 18.07.2023 bei 0,346 USD. Mit Abgaben von 42,601 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Am 09.08.2023 hat Canopy Growth die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,07 CAD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -5,23 CAD je Aktie gewesen. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 1,26 Prozent auf 108,73 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 110,12 CAD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 15.02.2024 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 13.11.2024.

2024 dürfte Canopy Growth einen Verlust von -0,400 CAD verbuchen, davon gehen Experten aus.

