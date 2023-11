Canopy Growth Aktie News: Canopy Growth am Donnerstagvormittag mit Kurseinbußen

So bewegt sich Canopy Growth

Die Aktie von Canopy Growth gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Canopy Growth-Aktie notierte im Tradegate-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,0 Prozent bei 0,540 EUR.

Die Canopy Growth-Aktie musste um 09:06 Uhr im Tradegate-Handel abgeben und fiel um 1,0 Prozent auf 0,540 EUR. Das Tagestief markierte die Canopy Growth-Aktie bei 0,540 EUR. Bei 0,550 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Zuletzt wechselten via Tradegate 15.719 Canopy Growth-Aktien den Besitzer.

Bei 4,500 EUR markierte der Titel am 05.12.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 732,624 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,310 EUR. Dieser Wert wurde am 17.07.2023 erreicht. Abschläge von 42,617 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Am 09.08.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,07 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Canopy Growth ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -5,23 CAD in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 108,73 CAD in den Büchern – ein Minus von 1,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Canopy Growth 110,12 CAD erwirtschaftet hatte.

Am 15.02.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 13.11.2024.

In der Bilanz 2024 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,400 CAD je Canopy Growth-Aktie stehen.

