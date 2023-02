Canopy Growth Aktie News: Canopy Growth verteuert sich am Nachmittag

Die Canopy Growth-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung um 04:22 Uhr 2,4 Prozent im Plus bei 2,17 EUR. In der Spitze legte die Canopy Growth-Aktie bis auf 2,28 EUR zu. Bei 2,15 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im Frankfurt-Handel 9.320 Canopy Growth-Aktien.

Am 11.02.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 8,30 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Canopy Growth-Aktie derzeit noch 73,87 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 28.12.2022 Kursverluste bis auf 1,92 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 12,94 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Am 09.02.2023 hat Canopy Growth in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2022 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,54 CAD. Im Vorjahresquartal waren -0,28 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 28,21 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 101,20 CAD. Im Vorjahreszeitraum waren 140,97 CAD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 27.06.2023 dürfte Canopy Growth Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Die Q3 2024-Finanzergebnisse könnte Canopy Growth möglicherweise am 15.02.2024 präsentieren.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2023 ein EPS von --5,815 CAD je Canopy Growth-Aktie.

