Canopy Growth Aktie News: Canopy Growth zeigt sich am Montagvormittag freundlich

Die Aktie von Canopy Growth zählt am Montagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Canopy Growth legte zuletzt zu und stieg im Tradegate-Handel um 1,4 Prozent auf 0,434 EUR.

Das Papier von Canopy Growth legte um 09:16 Uhr zu und stieg im Tradegate-Handel um 1,4 Prozent auf 0,434 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Canopy Growth-Aktie bei 0,440 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 0,439 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 72.616 Canopy Growth-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 4,500 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.12.2022 erreicht. Derzeit notiert die Canopy Growth-Aktie damit 90,352 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 30.06.2023 bei 0,349 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 19,535 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Canopy Growth-Aktie.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Canopy Growth am 22.06.2023. Das EPS wurde auf einen Verlust von -1,28 CAD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,46 CAD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Canopy Growth mit einem Umsatz von insgesamt 87,54 CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 111,77 CAD erwirtschaftet worden waren, um 21,68 Prozent verringert.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte Canopy Growth am 09.08.2023 präsentieren. Die Vorlage der Q1 2025-Ergebnisse wird von Experten am 13.08.2024 erwartet.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2024 ein EPS von --0,780 CAD je Canopy Growth-Aktie.

