Canopy Growth Aktie News: Canopy Growth verteuert sich am Dienstagnachmittag kräftig

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Canopy Growth. Zuletzt konnte die Aktie von Canopy Growth zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 12,2 Prozent auf 0,769 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Canopy Growth nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 12,2 Prozent auf 0,769 USD. Die Canopy Growth-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 0,770 USD aus. Bei 0,717 USD eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Canopy Growth-Aktie belief sich zuletzt auf 777.398 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (4,765 USD) erklomm das Papier am 06.12.2022. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 519,716 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 18.07.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,346 USD. Derzeit notiert die Canopy Growth-Aktie damit 122,225 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Am 09.08.2023 äußerte sich Canopy Growth zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,07 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Canopy Growth ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -5,23 CAD in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Canopy Growth mit einem Umsatz von insgesamt 108,73 CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 110,12 CAD erwirtschaftet worden waren, um 1,26 Prozent verringert.

Canopy Growth dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 09.11.2023 präsentieren. Canopy Growth dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 13.11.2024 präsentieren.

Experten prognostizieren für das Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -0,412 CAD je Canopy Growth-Aktie.

