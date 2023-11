Canopy Growth Aktie News: Canopy Growth verteuert sich am Freitagnachmittag

Canopy Growth im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Canopy Growth. Zuletzt konnte die Aktie von Canopy Growth zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 1,1 Prozent auf 0,529 USD.

Die Canopy Growth-Aktie konnte um 15:52 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,1 Prozent auf 0,529 USD. Die Canopy Growth-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 0,549 USD. Bei 0,540 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Canopy Growth-Aktien beläuft sich auf 342.456 Stück.

Am 06.12.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 4,765 USD an. Gewinne von 800,926 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 18.07.2023 bei 0,346 USD. Abschläge von 34,581 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Canopy Growth ließ sich am 10.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie lag bei -0,07 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,47 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 7,75 Prozent auf 108,73 CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 117,86 CAD gelegen.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 15.02.2024 terminiert. Canopy Growth dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 13.11.2024 präsentieren.

Analysten gehen davon aus, dass Canopy Growth 2024 einen Verlust in Höhe von -0,422 CAD je Aktie ausweisen dürften.

