Canopy Growth Aktie News: Canopy Growth am Freitagvormittag mit grünen Vorzeichen

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Canopy Growth. Die Canopy Growth-Aktie konnte zuletzt im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,6 Prozent auf 0,517 EUR.

Um 09:16 Uhr ging es für das Canopy Growth-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 3,6 Prozent auf 0,517 EUR. Bei 0,517 EUR markierte die Canopy Growth-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 0,485 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 143.542 Canopy Growth-Aktien umgesetzt.

Am 05.12.2022 markierte das Papier bei 4,500 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 770,646 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Canopy Growth-Aktie. Bei 0,310 EUR fiel das Papier am 17.07.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 39,996 Prozent.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Canopy Growth am 09.08.2023. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,07 CAD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,47 CAD je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 108,73 CAD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 7,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 117,86 CAD umgesetzt worden waren.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von Canopy Growth wird am 15.02.2024 gerechnet. Experten kalkulieren am 13.11.2024 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von Canopy Growth.

In der Canopy Growth-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 -0,400 CAD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

