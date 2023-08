Canopy Growth Aktie News: Canopy Growth gibt am Mittag nach

So bewegt sich Canopy Growth

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Canopy Growth. Die Aktionäre schickten das Papier von Canopy Growth nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,3 Prozent auf 0,385 EUR.

Um 11:35 Uhr fiel die Canopy Growth-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 1,3 Prozent auf 0,385 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Canopy Growth-Aktie bis auf 0,383 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 0,383 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 52.936 Canopy Growth-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 4,500 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.12.2022 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1.068,398 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 17.07.2023 auf bis zu 0,310 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Canopy Growth-Aktie ist somit 19,475 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Canopy Growth am 09.08.2023. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,07 CAD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -5,23 CAD ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 108,73 CAD – das entspricht einem Minus von 1,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 110,12 CAD in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 09.11.2023 terminiert. Mit der Präsentation der Q1 2025-Finanzergebnisse von Canopy Growth rechnen Experten am 13.08.2024.

Laut Analysten dürfte Canopy Growth im Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -0,604 CAD einfahren.

