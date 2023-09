Canopy Growth Aktie News: Canopy Growth verteuert sich am Mittag kräftig

So entwickelt sich Canopy Growth

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Canopy Growth. Die Aktionäre schickten das Papier von Canopy Growth nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie zuletzt 14,8 Prozent auf 0,990 EUR.

Die Aktie notierte um 12:04 Uhr mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 14,8 Prozent auf 0,990 EUR zu. Die Canopy Growth-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 1,090 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 0,862 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Canopy Growth-Aktien beläuft sich auf 2.867.373 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 4,500 EUR erreichte der Titel am 05.12.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Canopy Growth-Aktie damit 77,998 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,310 EUR. Dieser Wert wurde am 17.07.2023 erreicht. Mit Abgaben von 68,677 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Canopy Growth am 09.08.2023. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,07 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Canopy Growth ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -5,23 CAD in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 108,73 CAD – eine Minderung von 1,26 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 110,12 CAD eingefahren.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Canopy Growth wird am 09.11.2023 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 13.11.2024.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Canopy Growth-Verlust in Höhe von -0,522 CAD je Aktie aus.

