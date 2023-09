Canopy Growth Aktie News: Canopy Growth zieht am Montagnachmittag deutlich an

Aktienkurs im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Canopy Growth. Zuletzt stieg die Canopy Growth-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 24,0 Prozent auf 1,16 USD.

Um 15:52 Uhr wies die Canopy Growth-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 24,0 Prozent auf 1,16 USD nach oben. Im Tageshoch stieg die Canopy Growth-Aktie bis auf 1,19 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 1,06 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 4.365.049 Canopy Growth-Aktien.

Am 06.12.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 4,77 USD an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Canopy Growth-Aktie derzeit noch 312,55 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 18.07.2023 bei 0,35 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 70,04 Prozent könnte die Canopy Growth-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Canopy Growth ließ sich am 09.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,07 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Canopy Growth ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -5,23 CAD in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Canopy Growth in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 1,26 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 108,73 CAD. Im Vorjahresviertel waren 110,12 CAD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Canopy Growth am 09.11.2023 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 13.11.2024.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2024 ein EPS von --0,522 CAD je Canopy Growth-Aktie.

