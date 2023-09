Canopy Growth Aktie News: Canopy Growth am Vormittag auf grünem Terrain

Canopy Growth im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Canopy Growth. Das Papier von Canopy Growth konnte zuletzt klettern und stieg im Tradegate-Handel um 4,8 Prozent auf 0,904 EUR.

Um 09:21 Uhr stieg die Canopy Growth-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 4,8 Prozent auf 0,904 EUR. Die Canopy Growth-Aktie legte bis auf 0,910 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Handelstag beging das Papier bei 0,862 EUR. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 633.186 Canopy Growth-Aktien.

Bei einem Wert von 4,500 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.12.2022). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 397,842 Prozent über dem aktuellen Kurs der Canopy Growth-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,310 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Canopy Growth-Aktie derzeit noch 65,689 Prozent Luft nach unten.

Canopy Growth ließ sich am 09.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,07 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Canopy Growth ebenfalls -5,23 CAD je Aktie eingebüßt. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Canopy Growth in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 1,26 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 108,73 CAD im Vergleich zu 110,12 CAD im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 09.11.2023 dürfte Canopy Growth Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 13.11.2024 dürfte Canopy Growth die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

In der Bilanz 2024 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,522 CAD je Canopy Growth-Aktie stehen.

