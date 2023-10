Canopy Growth Aktie News: Canopy Growth macht am Mittag Boden gut

So entwickelt sich Canopy Growth

Die Aktie von Canopy Growth gehört am Mittwochmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das Canopy Growth-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 1,9 Prozent auf 0,708 EUR.

Um 12:01 Uhr ging es für das Canopy Growth-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 1,9 Prozent auf 0,708 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Canopy Growth-Aktie bei 0,708 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 0,700 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Canopy Growth-Aktien beläuft sich auf 147.586 Stück.

Am 05.12.2022 markierte das Papier bei 4,500 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 535,702 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Canopy Growth-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 17.07.2023 bei 0,310 EUR. Mit einem Kursverlust von 56,188 Prozent würde die Canopy Growth-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Canopy Growth ließ sich am 09.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,07 CAD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -5,23 CAD ebenfalls auf diesem Niveau. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 108,73 CAD – eine Minderung von 1,26 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 110,12 CAD eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Canopy Growth am 09.11.2023 präsentieren. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte Canopy Growth möglicherweise am 13.11.2024 präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Verlust in Höhe von -0,412 CAD je Canopy Growth-Aktie.

