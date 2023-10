Canopy Growth Aktie News: Canopy Growth legt am Mittwochvormittag zu

Kursentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Canopy Growth. Die Canopy Growth-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,9 Prozent auf 0,708 EUR.

Die Aktie notierte um 09:13 Uhr mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 1,9 Prozent auf 0,708 EUR zu. Bei 0,708 EUR erreichte die Canopy Growth-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 0,700 EUR. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 50.700 Canopy Growth-Aktien den Besitzer.

Bei 4,500 EUR erreichte der Titel am 05.12.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Canopy Growth-Aktie damit 84,269 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 17.07.2023 Kursverluste bis auf 0,310 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Canopy Growth-Aktie 128,249 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte Canopy Growth am 09.08.2023 vor. Canopy Growth hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,07 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -5,23 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Canopy Growth in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 1,26 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 108,73 CAD. Im Vorjahresviertel waren 110,12 CAD in den Büchern gestanden.

Canopy Growth wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 09.11.2023 vorlegen. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 13.11.2024.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2024 -0,412 CAD je Aktie in den Canopy Growth-Büchern.

