Canopy Growth Aktie News: Canopy Growth am Montagmittag höher

Die Aktie von Canopy Growth gehört am Montagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die Canopy Growth-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 0,735 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Canopy Growth nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie um 12:03 Uhr 1,0 Prozent auf 0,735 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Canopy Growth-Aktie sogar auf 0,750 EUR. Mit einem Wert von 0,735 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 149.744 Canopy Growth-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 3,030 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.12.2022 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Canopy Growth-Aktie somit 75,745 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,310 EUR. Dieser Wert wurde am 17.07.2023 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 57,798 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Canopy Growth-Aktie.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Canopy Growth am 09.11.2023. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,43 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Canopy Growth ein EPS von -0,47 CAD in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 69,60 CAD in den Büchern – ein Minus von 40,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Canopy Growth 117,86 CAD erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte Canopy Growth am 15.02.2024 präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Canopy Growth-Verlust in Höhe von -0,457 CAD je Aktie aus.

