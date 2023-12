Canopy Growth Aktie News: Canopy Growth schiebt sich am Montagvormittag vor

Kurs der Canopy Growth

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Canopy Growth. Im Tradegate-Handel gewannen die Canopy Growth-Papiere zuletzt 2,1 Prozent.

Die Aktionäre schickten das Papier von Canopy Growth nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie um 09:21 Uhr 2,1 Prozent auf 0,743 EUR. Im Tageshoch stieg die Canopy Growth-Aktie bis auf 0,750 EUR. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 0,735 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 86.290 Canopy Growth-Aktien umgesetzt.

Am 09.12.2022 erreichte der Anteilsschein mit 3,030 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 307,849 Prozent. Am 17.07.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 0,310 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 58,253 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Canopy Growth-Aktie.

Canopy Growth ließ sich am 09.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,43 CAD. Im Vorjahresquartal waren -0,47 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 69,60 CAD – eine Minderung von 40,95 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 117,86 CAD eingefahren.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 15.02.2024 erwartet.

Der Verlust 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,457 CAD je Canopy Growth-Aktie belaufen.

