Canopy Growth Aktie News: Canopy Growth präsentiert sich am Montagnachmittag fester

Im NASDAQ-Handel gewannen die Canopy Growth-Papiere um 15:52 Uhr 0,3 Prozent. Bei 0,689 USD markierte die Canopy Growth-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 0,689 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 195.952 Canopy Growth-Aktien.

Am 06.12.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 4,765 USD an. Gewinne von 598,988 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 09.06.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,664 USD. Mit Abgaben von 2,582 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Am 09.02.2023 legte Canopy Growth die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2022 endete, vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,54 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Canopy Growth ein EPS von -1,46 CAD in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 101,20 CAD – das entspricht einem Abschlag von 9,46 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 111,77 CAD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte Canopy Growth am 09.08.2023 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz auf den 13.08.2024.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -5,987 CAD je Aktie in den Canopy Growth-Büchern.

