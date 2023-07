Canopy Growth Aktie News: Canopy Growth gewinnt am Mittwochmittag kräftig

Canopy Growth im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Canopy Growth. Das Papier von Canopy Growth konnte zuletzt klettern und stieg im Tradegate-Handel um 6,4 Prozent auf 0,535 EUR.

Die Aktie notierte um 11:57 Uhr mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 6,4 Prozent auf 0,535 EUR zu. Die Canopy Growth-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 0,544 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 0,510 EUR. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 262.928 Canopy Growth-Aktien.

Am 05.12.2022 erreichte der Anteilsschein mit 4,500 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Canopy Growth-Aktie derzeit noch 740,400 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,349 EUR ab. Derzeit notiert die Canopy Growth-Aktie damit 53,278 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Canopy Growth ließ sich am 22.06.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,28 CAD. Im Vorjahresquartal waren -1,46 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Canopy Growth 87,54 CAD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 21,68 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 111,77 CAD umgesetzt worden.

Am 09.08.2023 dürfte die Q1 2024-Bilanz von Canopy Growth veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können Canopy Growth-Anleger Experten zufolge am 13.08.2024 werfen.

Der Verlust 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,780 CAD je Canopy Growth-Aktie belaufen.

