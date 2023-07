Canopy Growth Aktie News: Canopy Growth am Vormittag höher

Notierung im Blick

Die Aktie von Canopy Growth gehört am Mittwochvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die Canopy Growth-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 3,7 Prozent auf 0,522 EUR.

Die Canopy Growth-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 09:18 Uhr 3,7 Prozent im Plus bei 0,522 EUR. Die Canopy Growth-Aktie zog in der Spitze bis auf 0,530 EUR an. Mit einem Wert von 0,510 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via Tradegate 72.592 Canopy Growth-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 05.12.2022 auf bis zu 4,500 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 762,304 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 0,349 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (30.06.2023). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 33,059 Prozent.

Am 22.06.2023 lud Canopy Growth zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,28 CAD. Im Vorjahresquartal hatten -1,46 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 21,68 Prozent auf 87,54 CAD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 111,77 CAD erwirtschaftet worden.

Die Canopy Growth-Bilanz für Q1 2024 wird am 09.08.2023 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2025-Bilanz auf den 13.08.2024.

Laut Analysten dürfte Canopy Growth im Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -0,780 CAD einfahren.

