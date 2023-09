Canopy Growth Aktie News: Canopy Growth gewinnt am Dienstagvormittag kräftig

So bewegt sich Canopy Growth

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Canopy Growth. Die Aktie legte zuletzt in der Tradegate-Sitzung 17,1 Prozent auf 1,86 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Um 09:21 Uhr konnte die Aktie von Canopy Growth zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 17,1 Prozent auf 1,86 EUR. Die Canopy Growth-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 1,88 EUR. Bei 1,56 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.924.079 Canopy Growth-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 4,50 EUR erreichte der Titel am 05.12.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Canopy Growth-Aktie mit einem Kursplus von 141,91 Prozent wieder erreichen. Bei 0,31 EUR fiel das Papier am 17.07.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 83,33 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Canopy Growth am 09.08.2023. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,07 CAD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -5,23 CAD ebenfalls auf diesem Niveau. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Canopy Growth in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 1,26 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 108,73 CAD im Vergleich zu 110,12 CAD im Vorjahresquartal.

Am 09.11.2023 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von Canopy Growth rechnen Experten am 13.11.2024.

Experten gehen davon aus, dass Canopy Growth im Jahr 2024 -0,522 CAD je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Canopy Growth-Aktie

Rally bei Canopy Growth geht weiter: NASDAQ-Titel überspringt 1-US-Dollar-Marke deutlich

NASDAQ-Titel Canopy Growth-Aktie mit Gewinnmitnahmen nach Rally-Modus: Aussicht auf Neueinstufung von Cannabis in den USA beflügelt

Canopy Growth-Aktie an der NASDAQ dennoch im Minus: Canopy verringert Verluste deutlich