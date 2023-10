Canopy Growth Aktie News: Canopy Growth am Nachmittag mit Abschlägen

So bewegt sich Canopy Growth

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Canopy Growth. Die Canopy Growth-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 2,7 Prozent auf 0,675 USD ab.

Werte in diesem Artikel

Die Canopy Growth-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:51 Uhr 2,7 Prozent im Minus bei 0,675 USD. Der Kurs der Canopy Growth-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 0,658 USD nach. Bei 0,697 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 313.604 Canopy Growth-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 4,765 USD. Dieser Kurs wurde am 06.12.2022 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Canopy Growth-Aktie 606,031 Prozent zulegen. Am 18.07.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,346 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 48,733 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte Canopy Growth am 09.08.2023 vor. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,07 CAD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -5,23 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 1,26 Prozent auf 108,73 CAD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 110,12 CAD erwirtschaftet worden.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 09.11.2023 veröffentlicht. Canopy Growth dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 13.11.2024 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Canopy Growth einen Verlust von -0,412 CAD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Canopy Growth-Aktie

Rally bei Canopy Growth geht weiter: NASDAQ-Titel überspringt 1-US-Dollar-Marke deutlich

NASDAQ-Titel Canopy Growth-Aktie mit Gewinnmitnahmen nach Rally-Modus: Aussicht auf Neueinstufung von Cannabis in den USA beflügelt

Canopy Growth-Aktie an der NASDAQ dennoch im Minus: Canopy verringert Verluste deutlich