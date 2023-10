Canopy Growth Aktie News: Canopy Growth reagiert am Donnerstagvormittag positiv

Aktie im Blick

Die Aktie von Canopy Growth zählt am Donnerstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Canopy Growth-Aktie konnte zuletzt im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,8 Prozent auf 0,668 EUR.

Das Papier von Canopy Growth konnte um 09:20 Uhr klettern und stieg im Tradegate-Handel um 2,8 Prozent auf 0,668 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Canopy Growth-Aktie bei 0,668 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 0,666 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 14.980 Canopy Growth-Aktien umgesetzt.

Bei 4,500 EUR erreichte der Titel am 05.12.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 573,578 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,310 EUR am 17.07.2023. Derzeit notiert die Canopy Growth-Aktie damit 115,414 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Canopy Growth gewährte am 09.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Canopy Growth hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,07 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -5,23 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 1,26 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 108,73 CAD. Im Vorjahreszeitraum waren 110,12 CAD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Canopy Growth am 09.11.2023 vorlegen. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Canopy Growth-Anleger Experten zufolge am 13.11.2024 werfen.

In der Bilanz 2024 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,412 CAD je Canopy Growth-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Canopy Growth-Aktie

Rally bei Canopy Growth geht weiter: NASDAQ-Titel überspringt 1-US-Dollar-Marke deutlich

NASDAQ-Titel Canopy Growth-Aktie mit Gewinnmitnahmen nach Rally-Modus: Aussicht auf Neueinstufung von Cannabis in den USA beflügelt

Canopy Growth-Aktie an der NASDAQ dennoch im Minus: Canopy verringert Verluste deutlich