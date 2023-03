Canopy Growth Aktie News: Canopy Growth verteuert sich am Montagnachmittag

Um 15:51 Uhr stieg die Canopy Growth-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 2,4 Prozent auf 2,10 USD. Der Kurs der Canopy Growth-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 2,14 USD zu. Bei 2,01 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 791.203 Canopy Growth-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (8,79 USD) erklomm das Papier am 26.03.2022. Derzeit notiert die Canopy Growth-Aktie damit 76,10 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 13.03.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 2,01 USD ab. Abschläge von 4,48 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Canopy Growth ließ sich am 09.02.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,54 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Canopy Growth ein Ergebnis je Aktie von -0,28 CAD vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 28,21 Prozent auf 101,20 CAD. Im Vorjahresviertel hatte Canopy Growth 140,97 CAD umgesetzt.

Die Canopy Growth-Bilanz für Q4 2023 wird am 30.05.2023 erwartet. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Canopy Growth möglicherweise am 28.05.2024 präsentieren.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -6,028 CAD je Canopy Growth-Aktie belaufen.

