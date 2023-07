Canopy Growth Aktie News: Canopy Growth am Donnerstagmittag mit Aufschlag

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Canopy Growth gehört am Donnerstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Canopy Growth konnte zuletzt klettern und stieg im Tradegate-Handel um 1,8 Prozent auf 0,518 EUR.

Um 11:50 Uhr wies die Canopy Growth-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 1,8 Prozent auf 0,518 EUR nach oben. Das bisherige Tageshoch markierte die Canopy Growth-Aktie bei 0,518 EUR. Mit einem Wert von 0,512 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via Tradegate 33.477 Canopy Growth-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 05.12.2022 markierte das Papier bei 4,500 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Canopy Growth-Aktie derzeit noch 769,301 Prozent Luft nach oben. Am 30.06.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,349 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Canopy Growth-Aktie 48,182 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 22.06.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei -1,28 CAD. Ein Jahr zuvor waren -1,46 CAD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 21,68 Prozent auf 87,54 CAD. Im Vorjahresviertel hatte Canopy Growth 111,77 CAD umgesetzt.

Canopy Growth dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 09.08.2023 präsentieren. Schätzungsweise am 13.08.2024 dürfte Canopy Growth die Q1 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

In der Canopy Growth-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 -0,780 CAD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

