Canopy Growth Aktie News: Canopy Growth am Nachmittag gesucht

Aktienkurs aktuell

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Canopy Growth. Zuletzt wies die Canopy Growth-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 0,566 USD nach oben.

Die Canopy Growth-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:51 Uhr in Grün und gewann 0,5 Prozent auf 0,566 USD. Die Canopy Growth-Aktie zog in der Spitze bis auf 0,566 USD an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 0,560 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 294.920 Canopy Growth-Aktien umgesetzt.

Am 06.12.2022 erreichte der Anteilsschein mit 4,765 USD ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Canopy Growth-Aktie mit einem Kursplus von 741,427 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,384 USD ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Canopy Growth-Aktie 32,191 Prozent sinken.

Canopy Growth gewährte am 22.06.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -1,28 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -1,46 CAD je Aktie erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Canopy Growth in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 21,68 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 87,54 CAD. Im Vorjahresviertel waren 111,77 CAD in den Büchern gestanden.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von Canopy Growth wird am 09.08.2023 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2025-Bilanz auf den 13.08.2024.

2024 dürfte Canopy Growth einen Verlust von -0,780 CAD verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Canopy Growth-Aktie

NASDAQ-Titel Canopy Growth-Aktie: Cannabisunternehmen erleidet Kurseinbruch und wird von Analysten weiter abgestuft

NASDAQ-Aktie Canopy Growth mit zweistelligen Verlusten: Canopy Growth enttäuscht auf ganzer Linie

Ausblick: Canopy Growth informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse