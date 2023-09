Canopy Growth Aktie News: Canopy Growth zieht am Vormittag deutlich an

Aktienkurs im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Canopy Growth. Zuletzt stieg die Canopy Growth-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 6,3 Prozent auf 1,30 EUR.

Das Papier von Canopy Growth legte um 09:22 Uhr zu und stieg im Tradegate-Handel um 6,3 Prozent auf 1,30 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Canopy Growth-Aktie bei 1,36 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 1,28 EUR. Der Tagesumsatz der Canopy Growth-Aktie belief sich zuletzt auf 821.638 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.12.2022 bei 4,50 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 246,52 Prozent könnte die Canopy Growth-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 17.07.2023 Kursverluste bis auf 0,31 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 76,12 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 09.08.2023 lud Canopy Growth zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,07 CAD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -5,23 CAD je Aktie gewesen. Umsatzseitig standen 108,73 CAD in den Büchern – ein Minus von 1,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Canopy Growth 110,12 CAD erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Canopy Growth am 09.11.2023 präsentieren. Die Veröffentlichung der Canopy Growth-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 13.11.2024.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Canopy Growth 2024 einen Verlust in Höhe von -0,522 CAD ausweisen wird.

