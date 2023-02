Canopy Growth Aktie News: Canopy Growth am Dienstagmittag mit Kursplus

Das Papier von Canopy Growth legte um 12:22 Uhr zu und stieg im Frankfurt-Handel um 1,7 Prozent auf 2,15 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Canopy Growth-Aktie bei 2,16 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 2,12 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.820 Canopy Growth-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 8,27 EUR. Dieser Kurs wurde am 14.02.2022 erreicht. Mit einem Zuwachs von 73,94 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 28.12.2022 bei 1,92 EUR. Derzeit notiert die Canopy Growth-Aktie damit 12,21 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Canopy Growth am 09.02.2023 vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,54 CAD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,28 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 28,21 Prozent auf 101,20 CAD. Im Vorjahresviertel hatte Canopy Growth 140,97 CAD umgesetzt.

Canopy Growth wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 27.06.2023 vorlegen. Canopy Growth dürfte die Q3 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 15.02.2024 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Verlust in Höhe von -5,948 CAD je Canopy Growth-Aktie.

