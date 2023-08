Canopy Growth Aktie News: Anleger greifen bei Canopy Growth am Montagmittag zu

Kursverlauf

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Canopy Growth. Zuletzt wies die Canopy Growth-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 0,374 EUR nach oben.

Das Papier von Canopy Growth konnte um 12:03 Uhr klettern und stieg im Tradegate-Handel um 0,7 Prozent auf 0,374 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Canopy Growth-Aktie bei 0,374 EUR. Bei 0,370 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via Tradegate 51.944 Canopy Growth-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 05.12.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 4,500 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1.103,397 Prozent über dem aktuellen Kurs der Canopy Growth-Aktie. Am 17.07.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,310 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Canopy Growth-Aktie liegt somit 20,574 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Canopy Growth am 10.08.2023. Canopy Growth hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,07 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -5,23 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 108,73 CAD – das entspricht einem Minus von 1,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 110,12 CAD in den Büchern gestanden hatten.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 09.11.2023 veröffentlicht. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Canopy Growth-Anleger Experten zufolge am 13.11.2024 werfen.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2024 ein Verlust in Höhe von -0,532 CAD je Canopy Growth-Aktie in den Büchern stehen.

