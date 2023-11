Canopy Growth Aktie News: Canopy Growth am Dienstagmittag mit Kurseinbußen

Canopy Growth im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Canopy Growth. Die Canopy Growth-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im Tradegate-Handel ging es um 0,9 Prozent auf 0,497 EUR abwärts.

Die Canopy Growth-Aktie notierte um 11:54 Uhr im Tradegate-Handel in Rot und verlor 0,9 Prozent auf 0,497 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Canopy Growth-Aktie bis auf 0,470 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 0,505 EUR. Der Tagesumsatz der Canopy Growth-Aktie belief sich zuletzt auf 144.238 Aktien.

Am 05.12.2022 markierte das Papier bei 4,500 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Canopy Growth-Aktie liegt somit 88,961 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,310 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Canopy Growth-Aktie 37,568 Prozent sinken.

Am 09.11.2023 lud Canopy Growth zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,43 CAD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,47 CAD erwirtschaftet worden. Canopy Growth hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 69,60 CAD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 40,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 117,86 CAD erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 15.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

In der Canopy Growth-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 -0,458 CAD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

