Canopy Growth Aktie News: Canopy Growth reagiert am Mittag positiv

14.12.23 12:04 Uhr

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Canopy Growth. Die Canopy Growth-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 2,4 Prozent im Plus bei 0,519 EUR.

Im Tradegate-Handel gewannen die Canopy Growth-Papiere um 12:03 Uhr 2,4 Prozent. Den höchsten Wert des Tages markierte die Canopy Growth-Aktie bei 0,520 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 0,503 EUR. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 621.860 Canopy Growth-Aktien den Besitzer. Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 02.02.2023 bei 2,950 EUR. 468,524 Prozent Plus fehlen der Canopy Growth-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 0,310 EUR fiel das Papier am 17.07.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 40,227 Prozent würde die Canopy Growth-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen. Am 09.11.2023 hat Canopy Growth in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,43 CAD gegenüber -0,47 CAD im Vorjahresquartal verkündet. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 40,95 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 69,60 CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 117,86 CAD US-Dollar umgesetzt. Canopy Growth wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 15.02.2024 vorlegen. Der Verlust 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,457 CAD je Canopy Growth-Aktie belaufen. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Canopy Growth-Aktie Canopy Growth-Aktie gibt nach: Canopy Growth mit durchwachsenen Zahlen Ausblick: Canopy Growth präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel Erste Schätzungen: Canopy Growth präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

