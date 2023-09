Canopy Growth Aktie News: Hausse bei Canopy Growth am Vormittag

Canopy Growth im Blick

Die Aktie von Canopy Growth zählt am Freitagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Canopy Growth nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie zuletzt 7,8 Prozent auf 1,25 EUR.

Um 09:20 Uhr stieg die Canopy Growth-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 7,8 Prozent auf 1,25 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Canopy Growth-Aktie bei 1,25 EUR. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 1,24 EUR. Zuletzt wechselten 221.344 Canopy Growth-Aktien den Besitzer.

Am 05.12.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 4,50 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 260,10 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,31 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Canopy Growth-Aktie ist somit 75,18 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Am 09.08.2023 legte Canopy Growth die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Der Verlust je Aktie lag bei -0,07 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -5,23 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Canopy Growth hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 108,73 CAD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 1,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 110,12 CAD erwirtschaftet worden waren.

Am 09.11.2023 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Canopy Growth veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 13.11.2024 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von Canopy Growth.

In der Bilanz 2024 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,522 CAD je Canopy Growth-Aktie stehen.

