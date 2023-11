Canopy Growth Aktie News: Anleger decken sich am Nachmittag mit Canopy Growth ein

So entwickelt sich Canopy Growth

Die Aktie von Canopy Growth zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Canopy Growth konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 5,3 Prozent auf 0,560 USD.

Um 15:53 Uhr stieg die Canopy Growth-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 5,3 Prozent auf 0,560 USD. Die Canopy Growth-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 0,578 USD aus. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 0,540 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 691.916 Canopy Growth-Aktien umgesetzt.

Bei 4,765 USD erreichte der Titel am 06.12.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 750,893 Prozent Plus fehlen der Canopy Growth-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 18.07.2023 (0,346 USD). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 38,214 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Canopy Growth-Aktie.

Am 09.11.2023 lud Canopy Growth zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,43 CAD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,47 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 69,60 CAD – eine Minderung von 40,95 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 117,86 CAD eingefahren.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 15.02.2024 erwartet.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2024 ein EPS von --0,459 CAD je Canopy Growth-Aktie.

