Canopy Growth Aktie News: Canopy Growth am Vormittag freundlich

Die Canopy Growth-Aktie notierte im Frankfurt-Handel um 08:02:01 Uhr in Grün und gewann 4,0 Prozent auf 2,28 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Canopy Growth-Aktie bei 2,28 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 2,28 EUR. Zuletzt wurden via Frankfurt 350 Canopy Growth-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 8,23 EUR. Dieser Kurs wurde am 25.03.2022 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 72,33 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 28.12.2022 Kursverluste bis auf 1,92 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 18,65 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Canopy Growth veröffentlichte am 09.02.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,54 CAD. Im Vorjahresquartal waren -0,28 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 28,21 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 140,97 CAD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 101,20 CAD.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Canopy Growth wird am 27.06.2023 gerechnet.

2023 dürfte Canopy Growth einen Verlust von -5,948 CAD verbuchen, davon gehen Experten aus.

