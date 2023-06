Canopy Growth Aktie News: Canopy Growth gibt am Freitagvormittag ab

Die Canopy Growth-Aktie musste um 09:12 Uhr Verluste hinnehmen. Im Tradegate-Handel ging es um 1,5 Prozent auf 0,586 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Canopy Growth-Aktie bei 0,586 EUR. Bei 0,598 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 12.523 Canopy Growth-Aktien umgesetzt.

Am 05.12.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 4,500 EUR an. Gewinne von 667,571 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 15.06.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 0,586 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 0,034 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Canopy Growth-Aktie.

Am 09.02.2023 lud Canopy Growth zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2022 endete. Canopy Growth hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,54 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1,46 CAD je Aktie gewesen. Der Umsatz lag bei 101,20 CAD – das entspricht einem Abschlag von 9,46 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 111,77 CAD erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte Canopy Growth am 09.08.2023 vorlegen. Die Q1 2025-Finanzergebnisse könnte Canopy Growth möglicherweise am 13.08.2024 präsentieren.

In der Bilanz 2023 dürfte Experten zufolge ein Minus von -5,987 CAD je Canopy Growth-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Canopy Growth-Aktie

Ausblick: Canopy Growth verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Erste Schätzungen: Canopy Growth zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Nach dem Vorbild von Canopy Growth: Diese Cannabis-Aktie könnte bald ihre Notierung an Kanadas Börse TSX feiern

Ausgewählte Hebelprodukte auf Canopy Growth Corp Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Canopy Growth Corp Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Canopy Growth Corp

Bildquellen: Jarretera / Shutterstock.com