Canopy Growth Aktie News: Canopy Growth am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Canopy Growth. Die Canopy Growth-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 4,1 Prozent im Plus bei 0,729 USD.

Um 15:52 Uhr sprang die Canopy Growth-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 4,1 Prozent auf 0,729 USD zu. Den Tageshöchststand markierte die Canopy Growth-Aktie bei 0,731 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 0,704 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 374.450 Canopy Growth-Aktien den Besitzer.

Bei 4,765 USD erreichte der Titel am 06.12.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 553,635 Prozent Plus fehlen der Canopy Growth-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 18.07.2023 (0,346 USD). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Canopy Growth-Aktie derzeit noch 52,538 Prozent Luft nach unten.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Canopy Growth am 09.08.2023. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,07 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Canopy Growth ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -5,23 CAD in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Canopy Growth in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 1,26 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 108,73 CAD im Vergleich zu 110,12 CAD im Vorjahresquartal.

Am 09.11.2023 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Canopy Growth veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Canopy Growth-Anleger Experten zufolge am 13.11.2024 werfen.

Experten prognostizieren für das Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -0,412 CAD je Canopy Growth-Aktie.

