Canopy Growth Aktie News: Canopy Growth gewinnt am Vormittag

Kursverlauf

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Canopy Growth. Die Canopy Growth-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 4,6 Prozent im Plus bei 0,514 EUR.

Die Canopy Growth-Aktie konnte um 08:19 Uhr im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 4,6 Prozent auf 0,514 EUR. Bei 0,514 EUR markierte die Canopy Growth-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 0,504 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Bisher wurden via Tradegate 95.100 Canopy Growth-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.12.2022 bei 4,500 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Canopy Growth-Aktie mit einem Kursplus von 775,730 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,310 EUR. Dieser Wert wurde am 17.07.2023 erreicht. Mit Abgaben von 39,646 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Canopy Growth gewährte am 09.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,43 CAD. Im Vorjahresquartal waren -0,47 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 69,60 CAD in den Büchern – ein Minus von 40,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Canopy Growth 117,86 CAD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 15.02.2024 erwartet.

In der Bilanz 2024 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,459 CAD je Canopy Growth-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Canopy Growth-Aktie

Canopy Growth-Aktie gibt nach: Canopy Growth mit durchwachsenen Zahlen

Ausblick: Canopy Growth präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Erste Schätzungen: Canopy Growth präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel