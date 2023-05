Canopy Growth Aktie News: Canopy Growth am Donnerstagvormittag billiger

Das Papier von Canopy Growth gab in der Tradegate-Sitzung ab. Um 09:22 Uhr ging es um 1,4 Prozent auf 0,960 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Canopy Growth-Aktie bis auf 0,952 EUR. Bei 0,952 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Bisher wurden via Tradegate 5.010 Canopy Growth-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 21.05.2022 bei 5,707 EUR. 494,355 Prozent Plus fehlen der Canopy Growth-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 11.05.2023 bei 0,922 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Canopy Growth-Aktie mit einem Verlust von 3,999 Prozent wieder erreichen.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 abgelaufenen Quartal legte Canopy Growth am 09.02.2023 vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,54 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Canopy Growth ein Ergebnis je Aktie von -0,28 CAD vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 28,21 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 101,20 CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 140,97 CAD US-Dollar umgesetzt.

Die Canopy Growth-Bilanz für Q4 2023 wird am 30.05.2023 erwartet. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 28.05.2024.

2023 dürfte Canopy Growth einen Verlust von -5,986 CAD verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Canopy Growth-Aktie

Erste Schätzungen: Canopy Growth zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Nach dem Vorbild von Canopy Growth: Diese Cannabis-Aktie könnte bald ihre Notierung an Kanadas Börse TSX feiern

Vor Cannabis-Legalisierung in Deutschland: Cannabisunternehmen bereiten sich vor

Ausgewählte Hebelprodukte auf Canopy Growth Corp Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Canopy Growth Corp Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Canopy Growth Corp

Bildquellen: Jarretera / Shutterstock.com