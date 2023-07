Canopy Growth Aktie News: Anleger trennen sich am Mittag vermehrt von Canopy Growth

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Canopy Growth gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Canopy Growth-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im Tradegate-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 0,336 EUR abwärts.

Um 11:57 Uhr fiel die Canopy Growth-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 0,336 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Canopy Growth-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 0,324 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 0,338 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 751.217 Canopy Growth-Aktien den Besitzer.

Am 05.12.2022 markierte das Papier bei 4,500 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1.240,334 Prozent hinzugewinnen. Am 17.07.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,310 EUR. Mit einem Kursverlust von 7,626 Prozent würde die Canopy Growth-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Canopy Growth gewährte am 22.06.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,28 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Canopy Growth ein EPS von -1,46 CAD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 21,68 Prozent auf 87,54 CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 111,77 CAD gelegen.

Am 09.08.2023 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q1 2025-Ergebnisse wird von Experten am 13.08.2024 erwartet.

Experten prognostizieren für das Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -0,780 CAD je Canopy Growth-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Canopy Growth-Aktie

Canopy Growth-Aktie dreht an der NASDAQ ins Minus: Canopy Growth legt Schuldenplan vor

NASDAQ-Titel Canopy Growth-Aktie: Cannabisunternehmen erleidet Kurseinbruch und wird von Analysten weiter abgestuft

NASDAQ-Aktie Canopy Growth mit zweistelligen Verlusten: Canopy Growth enttäuscht auf ganzer Linie