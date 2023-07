Canopy Growth Aktie News: Canopy Growth zieht am Nachmittag an

Aktienkurs im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Canopy Growth. Zuletzt ging es für das Canopy Growth-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 0,375 USD.

Um 15:52 Uhr sprang die Canopy Growth-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 0,375 USD zu. Den Tageshöchststand markierte die Canopy Growth-Aktie bei 0,379 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 0,379 USD. Zuletzt wechselten 860.314 Canopy Growth-Aktien den Besitzer.

Am 06.12.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,765 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Canopy Growth-Aktie ist somit 1.172,363 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 17.07.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,346 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 7,610 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Canopy Growth veröffentlichte am 22.06.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,28 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Canopy Growth ein EPS von -1,46 CAD in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Canopy Growth in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 21,68 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 87,54 CAD. Im Vorjahresviertel waren 111,77 CAD in den Büchern gestanden.

Die Canopy Growth-Bilanz für Q1 2024 wird am 09.08.2023 erwartet. Die Vorlage der Q1 2025-Ergebnisse wird von Experten am 13.08.2024 erwartet.

In der Canopy Growth-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 -0,780 CAD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

