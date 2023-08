Canopy Growth Aktie News: Canopy Growth am Freitagvormittag mit negativen Vorzeichen

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Canopy Growth. Der Canopy Growth-Aktie ging im Tradegate-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,3 Prozent auf 0,386 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Canopy Growth nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie um 09:20 Uhr 0,3 Prozent auf 0,386 EUR. In der Spitze fiel die Canopy Growth-Aktie bis auf 0,374 EUR. Bei 0,386 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Bisher wurden via Tradegate 15.094 Canopy Growth-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 05.12.2022 markierte das Papier bei 4,500 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Canopy Growth-Aktie mit einem Kursplus von 1.065,976 Prozent wieder erreichen. Bei 0,310 EUR erreichte der Anteilsschein am 17.07.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Canopy Growth-Aktie mit einem Verlust von 19,642 Prozent wieder erreichen.

Am 10.08.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,07 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Canopy Growth ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -5,23 CAD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 1,26 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 108,73 CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 110,12 CAD US-Dollar umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 09.11.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte Canopy Growth möglicherweise am 13.11.2024 präsentieren.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2024 -0,522 CAD je Aktie in den Canopy Growth-Büchern.

