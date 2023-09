Canopy Growth Aktie News: Canopy Growth stabilisiert sich am Montagmittag

Kurs der Canopy Growth

Die Aktie von Canopy Growth zeigt am Montagmittag wenig Änderung. Bei der Canopy Growth-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im Tradegate-Handel hat das Papier einen Wert von 1,26 EUR.

Kaum Ausschläge verzeichnete die Canopy Growth-Aktie im Tradegate-Handel und tendierte um 12:03 Uhr bei 1,26 EUR. In der Spitze legte die Canopy Growth-Aktie bis auf 1,34 EUR zu. Zwischenzeitlich weitete die Canopy Growth-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 1,26 EUR aus. Bei 1,28 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Canopy Growth-Aktien beläuft sich auf 624.558 Stück.

Am 05.12.2022 erreichte der Anteilsschein mit 4,50 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Canopy Growth-Aktie somit 71,90 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,31 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 75,48 Prozent.

Canopy Growth veröffentlichte am 09.08.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,07 CAD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -5,23 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Canopy Growth im vergangenen Quartal 108,73 CAD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 1,26 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Canopy Growth 110,12 CAD umsetzen können.

Die Canopy Growth-Bilanz für Q2 2024 wird am 09.11.2023 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 13.11.2024.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2024 ein EPS von --0,453 CAD je Canopy Growth-Aktie.

