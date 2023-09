Canopy Growth Aktie News: Anleger schicken Canopy Growth am Montagnachmittag tief südwärts

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Canopy Growth gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Canopy Growth gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 14,4 Prozent auf 1,16 USD abwärts.

Die Canopy Growth-Aktie musste um 15:52 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 14,4 Prozent auf 1,16 USD. Das bisherige Tagestief markierte Canopy Growth-Aktie bei 1,11 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 1,20 USD. Der Tagesumsatz der Canopy Growth-Aktie belief sich zuletzt auf 3.090.544 Aktien.

Am 06.12.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 4,77 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Canopy Growth-Aktie derzeit noch 312,55 Prozent Luft nach oben. Am 18.07.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,35 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 70,04 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 09.08.2023 lud Canopy Growth zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,07 CAD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -5,23 CAD je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 108,73 CAD – das entspricht einem Minus von 1,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 110,12 CAD in den Büchern gestanden hatten.

Am 09.11.2023 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von Canopy Growth rechnen Experten am 13.11.2024.

2024 dürfte Canopy Growth einen Verlust von -0,453 CAD verbuchen, davon gehen Experten aus.

