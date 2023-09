Canopy Growth Aktie News: Canopy Growth tendiert am Vormittag nordwärts

Kursverlauf

Die Aktie von Canopy Growth gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der Tradegate-Sitzung 3,2 Prozent auf 1,31 EUR zu.

Im Tradegate-Handel gewannen die Canopy Growth-Papiere um 09:20 Uhr 3,2 Prozent. Zwischenzeitlich stieg die Canopy Growth-Aktie sogar auf 1,34 EUR. Bei 1,28 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Canopy Growth-Aktien beläuft sich auf 209.196 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 4,50 EUR erreichte der Titel am 05.12.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 244,79 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 17.07.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,31 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 76,24 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Canopy Growth-Aktie.

Am 09.08.2023 hat Canopy Growth die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,07 CAD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -5,23 CAD je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 108,73 CAD – das entspricht einem Minus von 1,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 110,12 CAD in den Büchern gestanden hatten.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 09.11.2023 erfolgen. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von Canopy Growth rechnen Experten am 13.11.2024.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2024 -0,464 CAD je Aktie in den Canopy Growth-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Canopy Growth-Aktie

Rally bei Canopy Growth geht weiter: NASDAQ-Titel überspringt 1-US-Dollar-Marke deutlich

NASDAQ-Titel Canopy Growth-Aktie mit Gewinnmitnahmen nach Rally-Modus: Aussicht auf Neueinstufung von Cannabis in den USA beflügelt

Canopy Growth-Aktie an der NASDAQ dennoch im Minus: Canopy verringert Verluste deutlich