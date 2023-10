Canopy Growth Aktie News: Canopy Growth am Mittag mit positiven Vorzeichen

Notierung im Fokus

Die Aktie von Canopy Growth gehört am Mittwochmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die Canopy Growth-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 2,3 Prozent auf 0,658 EUR.

Das Papier von Canopy Growth konnte um 12:04 Uhr klettern und stieg im Tradegate-Handel um 2,3 Prozent auf 0,658 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Canopy Growth-Aktie bisher bei 0,663 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 0,653 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 50.122 Canopy Growth-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 4,500 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.12.2022 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 583,815 Prozent. Am 17.07.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,310 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Canopy Growth-Aktie 112,190 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 09.08.2023 lud Canopy Growth zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,07 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Canopy Growth ebenfalls -5,23 CAD je Aktie eingebüßt. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 1,26 Prozent zurück. Hier wurden 108,73 CAD gegenüber 110,12 CAD im Vorjahreszeitraum generiert.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Canopy Growth wird am 09.11.2023 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 13.11.2024.

Analysten gehen davon aus, dass Canopy Growth 2024 einen Verlust in Höhe von -0,412 CAD je Aktie ausweisen dürften.

