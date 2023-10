Canopy Growth Aktie News: Canopy Growth am Mittwochnachmittag mit Kursabschlägen

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Canopy Growth. Die Canopy Growth-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 3,3 Prozent auf 0,670 USD.

Das Papier von Canopy Growth gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 3,3 Prozent auf 0,670 USD abwärts. Die Canopy Growth-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 0,666 USD ab. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 0,686 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 129.449 Canopy Growth-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (4,765 USD) erklomm das Papier am 06.12.2022. Derzeit notiert die Canopy Growth-Aktie damit 85,939 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 18.07.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,346 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Canopy Growth-Aktie damit 93,642 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Canopy Growth am 09.08.2023. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,07 CAD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -5,23 CAD ebenfalls auf diesem Niveau. Canopy Growth hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 108,73 CAD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 1,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 110,12 CAD erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 09.11.2023 terminiert. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Canopy Growth-Anleger Experten zufolge am 13.11.2024 werfen.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2024 ein Verlust in Höhe von -0,412 CAD je Canopy Growth-Aktie in den Büchern stehen.

