Canopy Growth Aktie News: Canopy Growth schiebt sich am Mittwochvormittag vor

So bewegt sich Canopy Growth

Die Aktie von Canopy Growth gehört am Mittwochvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Canopy Growth-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 3,0 Prozent auf 0,663 EUR.

Das Papier von Canopy Growth konnte um 09:20 Uhr klettern und stieg im Tradegate-Handel um 3,0 Prozent auf 0,663 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Canopy Growth-Aktie bei 0,663 EUR. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 0,653 EUR. Der Tagesumsatz der Canopy Growth-Aktie belief sich zuletzt auf 6.283 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (4,500 EUR) erklomm das Papier am 05.12.2022. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 578,862 Prozent hinzugewinnen. Bei 0,310 EUR fiel das Papier am 17.07.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 53,214 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Canopy Growth veröffentlichte am 09.08.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,07 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Canopy Growth ebenfalls -5,23 CAD je Aktie eingebüßt. Das vergangene Quartal hat Canopy Growth mit einem Umsatz von insgesamt 108,73 CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 110,12 CAD erwirtschaftet worden waren, um 1,26 Prozent verringert.

Am 09.11.2023 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Canopy Growth veröffentlicht werden. Am 13.11.2024 wird Canopy Growth schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Experten prognostizieren für das Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -0,412 CAD je Canopy Growth-Aktie.

