Canopy Growth Aktie News: Canopy Growth gewinnt am Montagnachmittag an Boden

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Canopy Growth. Das Papier von Canopy Growth legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 1,2 Prozent auf 0,525 USD.

Die Canopy Growth-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:52 Uhr 1,2 Prozent im Plus bei 0,525 USD. Zwischenzeitlich stieg die Canopy Growth-Aktie sogar auf 0,530 USD. Bei 0,515 USD eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 285.654 Canopy Growth-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.02.2023 bei 3,215 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 512,381 Prozent hinzugewinnen. Bei 0,346 USD fiel das Papier am 18.07.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Canopy Growth-Aktie ist somit 34,095 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Canopy Growth am 09.11.2023. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,43 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Canopy Growth ein EPS von -0,47 CAD in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 40,95 Prozent auf 69,60 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 117,86 CAD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 15.02.2024 terminiert.

Laut Analysten dürfte Canopy Growth im Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -0,457 CAD einfahren.

