Canopy Growth Aktie News: Canopy Growth am Vormittag freundlich

Aktienkurs im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Canopy Growth. Zuletzt ging es für das Canopy Growth-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 2,1 Prozent auf 0,480 EUR.

Um 09:20 Uhr stieg die Canopy Growth-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 2,1 Prozent auf 0,480 EUR. Die Canopy Growth-Aktie zog in der Spitze bis auf 0,492 EUR an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 0,482 EUR. Der Tagesumsatz der Canopy Growth-Aktie belief sich zuletzt auf 116.904 Aktien.

Am 02.02.2023 erreichte der Anteilsschein mit 2,950 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 514,607 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 17.07.2023 bei 0,310 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Canopy Growth-Aktie derzeit noch 35,382 Prozent Luft nach unten.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Canopy Growth am 09.11.2023. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,43 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Canopy Growth ein Ergebnis je Aktie von -0,47 CAD vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Canopy Growth in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 40,95 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 69,60 CAD im Vergleich zu 117,86 CAD im Vorjahresquartal.

Am 15.02.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Der Verlust 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,457 CAD je Canopy Growth-Aktie belaufen.

