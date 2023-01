Canopy Growth Aktie News: Canopy Growth verbilligt sich am Mittag

Der Canopy Growth-Aktie ging im Frankfurt-Handel die Puste aus. Um 12:22 Uhr verlor das Papier 1,7 Prozent auf 2,47 EUR. Die Canopy Growth-Aktie gab in der Spitze bis auf 2,47 EUR nach. Bei 2,47 EUR ging der Anteilsschein in den Frankfurt-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 90 Canopy Growth-Aktien umgesetzt.

Bei 8,30 EUR markierte der Titel am 11.02.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Canopy Growth-Aktie damit 70,30 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 28.12.2022 bei 1,92 EUR. Der derzeitige Kurs der Canopy Growth-Aktie liegt somit 28,39 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Canopy Growth gewährte am 09.11.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,47 CAD. Im Vorjahresquartal waren -0,03 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 117,86 CAD – eine Minderung von 10,28 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 131,37 CAD eingefahren.

Am 09.02.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2024-Bilanz auf den 15.02.2024.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Canopy Growth 2023 einen Verlust in Höhe von -5,781 CAD ausweisen wird.

