Canopy Growth Aktie News: Canopy Growth zeigt sich am Mittwochnachmittag fester

Die Canopy Growth-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:49 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 1,44 USD. Die Canopy Growth-Aktie legte bis auf 1,44 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 1,44 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 92.550 Canopy Growth-Aktien den Besitzer.

Am 05.05.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 6,71 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 78,61 Prozent hinzugewinnen. Am 19.04.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 1,42 USD ab. Der aktuelle Kurs der Canopy Growth-Aktie ist somit 1,06 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Am 09.02.2023 hat Canopy Growth die Kennzahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,54 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Canopy Growth ein EPS von -0,28 CAD in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 28,21 Prozent zurück. Hier wurden 101,20 CAD gegenüber 140,97 CAD im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Canopy Growth am 30.05.2023 vorlegen. Canopy Growth dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 28.05.2024 präsentieren.

In der Bilanz 2023 dürfte Experten zufolge ein Minus von -6,031 CAD je Canopy Growth-Aktie stehen.

